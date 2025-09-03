Due cicloni tropicali si rafforzano nel Pacifico: allerta in Bassa California per la tempesta Lorena

MeteoWeb

L’Oceano Pacifico orientale è attualmente teatro di un’intensa attività ciclonica. Due sistemi tropicali, Lorena e Kiko, hanno guadagnato forza nelle ultime ore. La prima, che si trovava in base all’ultimo aggiornamento a circa 298 km a Sud di Cabo San Lucas (Bassa California del Sud), si muove in direzione Nord/Ovest a una velocità di 22,5 km/h. Secondo il National Hurricane Center di Miami, Lorena è destinata a trasformarsi in uragano nelle prossime ore, con un aumento dell’intensità dei venti e delle precipitazioni.

Le autorità hanno emesso un’allerta per tempesta tropicale per l’area compresa tra Cabo San Lucas e Cabo San Lázaro. Le previsioni indicano piogge torrenziali fino a 38 cm in diverse zone della Bassa California del Sud e nello stato di Sonora. Il rischio principale è rappresentato da inondazioni improvvise e frane, che potrebbero verificarsi in caso di variazioni nella traiettoria del ciclone.

Uragano Kiko: in mare aperto ma in intensificazione

Contemporaneamente, nell’oceano Pacifico centrale, l’uragano Kiko ha raggiunto la 2ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti sostenuti fino a 169 km/h. Il ciclone si trova a circa 2.800 km a Est di Hilo, nelle Hawaii, e al momento non rappresenta una minaccia per le aree costiere, non essendo state diramate allerte o avvisi specifici.

Gli esperti prevedono però un ulteriore rafforzamento nelle prossime 48 ore: Kiko potrebbe infatti raggiungere la 3ª categoria, entrando così nella classificazione degli uragani “maggiori”.

Una stagione attiva

La simultanea presenza di 2 sistemi tropicali in fase di rafforzamento evidenzia la vivacità della stagione degli uragani nel Pacifico orientale, che dura generalmente da maggio a novembre.