Due italiani trionfano al prestigioso Astronomy Photographer of the Year

Due fotografi italiani si sono distinti nella 17ª edizione dello Zwo Astronomy Photographer of the Year, il premio mondiale più importante dedicato all’astrofotografia, organizzato dal Royal Observatory Greenwich in collaborazione con il National Maritime Museum. Il bergamasco Daniele Borsari ha conquistato il riconoscimento nella categoria Giovani astrofotografi con lo scatto “Orione, la Testa di Cavallo e la Fiamma” in H-Alpha, mentre la siciliana Marcella Giulia Pace ha impressionato la giuria con “The Trace of Refraction”, che ritrae il fenomeno della rifrazione atmosferica, mostrando come la luce lunare si pieghi attraversando gli strati densi dell’atmosfera terrestre, simile a un prisma. Un’altra menzione speciale è andata all’italiano Fabian Dalpiaz nella categoria “Skyscapes”.

Il vincitore assoluto del premio è il trio cinese Weitang Liang, Qi Yang e Chuhong Yu con l’immagine “The Andromeda Core”, che cattura il nucleo della galassia di Andromeda grazie a un telescopio a lunga focale.

Il concorso, curato da un team di professionisti del Royal Museums Greenwich, seleziona ogni anno una giuria internazionale composta da astronomi, fotografi e divulgatori scientifici, che giudicano migliaia di immagini provenienti da tutto il mondo. Il complesso museale comprende il celebre Royal Observatory Greenwich, il National Maritime Museum, la Queen’s House e la storica nave Cutty Sark, simboli di eccellenza nella scienza e nella cultura marittima.