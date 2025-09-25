Due nuovi accordi tra ASI e Thales Alenia Space per l’esplorazione lunare

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha recentemente firmato due importanti accordi con Thales Alenia Space Italia per l’esplorazione lunare. Attiva protagonista dell’esplorazione spaziale internazionale, l’azienda è partner di numerose missioni scientifiche e di esplorazione attraverso tutto il sistema solare. Vanta una posizione di leadership globale nel settore delle infrastrutture orbitali, avendo realizzato il 50% dei moduli pressurizzati della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). È inoltre partner industriale di riferimento per le nuove frontiere dell’orbita lunare e commerciale, collaborando alla realizzazione della stazione cislunare Gateway e della futura stazione orbitale privata Axiom.

Gli accordi

Il primo riguarda LAORIE (Lunar Adaptive Outpost for Remote Italian Research), un’infrastruttura robotica destinata a ospitare tre strumenti scientifici italiani (LEM-X, LUNAPOL e LETO). Il progetto ha superato la Preliminary Requirement Review, dopo una fase iniziale dedicata alla definizione dei requisiti e alla risoluzione di sfide tecnologiche cruciali, come la sopravvivenza alle lunghe notti lunari, le escursioni termiche estreme e la gestione della polvere.

Il secondo, più recente, riguarda lo sviluppo del Modulo Abitativo Polifunzionale (MPH), il primo avamposto umano italiano sulla Luna, con lancio previsto nel 2033 nell’ambito del programma Artemis. Progettato per una vita operativa di dieci anni, il modulo ospiterà astronauti, supporterà esperimenti scientifici e sarà mobile.