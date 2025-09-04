Due uragani nel Pacifico: Kiko si intensifica, Lorena incombe sulla Bassa California

MeteoWeb

Traffico intenso nel Pacifico: l’uragano Kiko si è rapidamente intensificato fino a diventare un uragano di 4ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, mentre Lorena si è avvicinato alla penisola della Baja California, portando con sé piogge torrenziali e forti mareggiate. Secondo il National Hurricane Center di Miami, Kiko ha raggiunto venti massimi sostenuti di circa 233 km/h, con il suo centro situato a circa 2.510 km a Est di Hilo, nelle Hawaii. L’uragano si sta muovendo verso Ovest ad una velocità di 15 km/h. L’intensità di Kiko potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore, anche se in seguito potrebbe subire oscillazioni. Al momento, tuttavia, non ci sono allerte o avvisi attivi, poiché la tempesta non rappresenta una minaccia diretta per le terre emerse.

L’uragano Lorena minaccia il Messico

Diversa la situazione per l’uragano Lorena, classificato di 1ª categoria con venti massimi di circa 137 km/h. Il ciclone si trova a circa 338 km a Ovest di Cabo San Lucas, in Messico, e avanza verso Nord/Ovest ad una velocità di 19 km/h. Secondo le previsioni, però, Lorena dovrebbe indebolirsi nelle prossime 24 ore, venendo declassata a tempesta tropicale.

Nonostante ciò, il pericolo per la popolazione resta elevato: le precipitazioni potrebbero raggiungere i 38 cm in alcune aree, con rischi concreti di alluvioni lampo e frane. Inoltre, le onde generate dalla tempesta sono in grado di provocare correnti di risacca potenzialmente letali lungo le coste.

Le autorità hanno già emesso allerta e avvisi di tempesta tropicale per ampie zone della Bassa California e del Messico nordoccidentale. Secondo la traiettoria prevista, il centro di Lorena potrebbe raggiungere la terraferma nella giornata di venerdì.

Le prossime ore saranno dunque cruciali per monitorare l’evoluzione di entrambi i fenomeni: Kiko, potente ma lontano, e Lorena, meno intenso ma molto più vicino alle comunità costiere.