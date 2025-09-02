E’ morto Emilio Fede: le parole commosse della figlia

MeteoWeb

E’ morto Emilio Fede, 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. A quanto apprende l’Adnkronos, l’ex direttore del Tg4, le cui condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni, si è spento poco fa. “Papà ci ha lasciato”. Sono queste le parole commosse consegnate all’Adnkronos da Sveva Fede, la figlia di Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo italiano.

In precedenza, mentre Emilio Fede versava in condizioni critiche presso la Residenza San Felice di Segrate (Milano), Sveva aveva detto, sempre all’Adnkronos: “siete tutti con lui e lui è contento, tutti con lui, tutti voi giornalisti siete con lui. È importante, noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell’altro. Però poi alla fine voi l’avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d’onore da parte di tutti i suoi colleghi”.