Ebola, epidemia in Congo: 48 casi e 31 morti

L’epidemia di ebola continua a mietere vittime in Repubblica Democratica del Congo: ad oggi si contano 48 casi confermati e 31 decessi, 16 pazienti sono attualmente in cura, mentre i primi 2 pazienti guariti sono stati dimessi. È quanto ha riportato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, che, tuttavia, ha sottolineato la capacità del Paese di far fronte all’emergenza: “Mi congratulo con il Governo, il ministero della Salute e le istituzioni della per la loro leadership in questa risposta. Anni di investimenti ed esperienza stanno dando i loro frutti“, ha affermato.

Dopo il riconoscimento del focolaio, grazie anche al supporto dell’OMS, è stato avviato il tracciamento e l’isolamento dei contatti (circa 900), ed è in corso la vaccinazione delle persone a più alto rischio.