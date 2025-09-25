Ebola in Congo: 11 casi in 10 giorni, 57 in un mese e 35 decessi

Sono stati registrati 11 nuovi casi di ebola negli ultimi 10 giorni nella Repubblica Democratica del Congo: il bilancio sale quindi, dall’inizio del mese, a 57 contagi. Sono 35 i decessi, con un tasso di mortalità complessivo dell’infezione del 61,4%. È quanto ha riportato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento l’epidemia resta confinata a un’area relativamente ristretta e “si osserva una tendenza di calo dei casi nell’ultima settimana“, spiega l’ONS. “Tuttavia l’attenzione rimane elevata e le attività di risposta sono in corso in tutte le aree sanitarie colpite“.