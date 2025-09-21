Ecco come appare la Luna vista dalla ISS | VIDEO

La Luna è stata immortalata dalla Stazione Spaziale Internazionale dal cosmonauta russo Oleg Platonov

La Luna vista dalla Stazione Spaziale Internazionale

Il cosmonauta Oleg Platonov ha condiviso immagini spettacolari della Luna riprese dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nel video, pubblicato da Roscosmos, è possibile osservare il satellite naturale della Terra, offrendo una prospettiva unica che solo l’orbita terrestre può garantire. La ISS è un laboratorio scientifico orbitante, frutto della collaborazione internazionale, che permette esperimenti in assenza di gravità, monitoraggio della Terra e studi astronomici. La visione della Luna dalla Stazione evidenzia come l’osservazione spaziale stia arricchendo la nostra comprensione del cosmo, rendendo tangibile il lavoro quotidiano degli astronauti in orbita.

