Ecco come appare la Luna vista dalla ISS | VIDEO

Il cosmonauta Oleg Platonov ha condiviso immagini spettacolari della Luna riprese dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nel video, pubblicato da Roscosmos, è possibile osservare il satellite naturale della Terra, offrendo una prospettiva unica che solo l’orbita terrestre può garantire. La ISS è un laboratorio scientifico orbitante, frutto della collaborazione internazionale, che permette esperimenti in assenza di gravità, monitoraggio della Terra e studi astronomici. La visione della Luna dalla Stazione evidenzia come l’osservazione spaziale stia arricchendo la nostra comprensione del cosmo, rendendo tangibile il lavoro quotidiano degli astronauti in orbita.