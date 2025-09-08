Eclisse di Luna a Monte Viseggi: successo di pubblico e scienza sotto le stelle | FOTO

Ancora una volta il Parco Scientifico di Monte Viseggi ha saputo richiamare centinaia di persone sul colle spezzino per vivere insieme uno degli spettacoli più suggestivi della natura: l’eclisse di Luna. Nonostante le prime fasi dell’evento siano state nascoste dalla foschia, poco prima della fine della totalità il satellite si è mostrato in tutto il suo fascino agli occhi emozionati dei partecipanti, regalando un finale mozzafiato. La serata non è stata solo osservazione, ma anche approfondimento scientifico di alto livello. Il pubblico ha potuto assistere agli interventi di Claudio Cosci (educatore NASA-STEAM) e di Silvia Beghi (D-Orbit), oltre a ricevere spiegazioni tecniche sul parco da Roberto Cioni e informazioni dettagliate sull’eclisse da Sabrina Mugnos, scrittrice e divulgatrice scientifica.

Il contributo dell’Associazione Astrofili Spezzini

Determinante il contributo della squadra dell’Associazione Astrofili Spezzini, che con 10 telescopi dislocati nel parco ha garantito a tutti i presenti la possibilità di osservare l’eclisse all’oculare. Una squadra composta da soci che hanno saputo mettere in campo professionalità e competenza, costruendo negli anni un gruppo di astrofili altamente qualificati nella divulgazione scientifica e nella ricerca astronomica, una realtà unica nel nostro territorio.

L’esperienza si è completata con la visita alle specole astronomiche del Parco, le uniche aperte al pubblico in tutta la provincia, fiore all’occhiello della struttura. “Con questa serata si conferma ancora una volta come Monte Viseggi sia il punto di riferimento per la divulgazione della scienza astronomica a La Spezia e in tutto il territorio provinciale, grazie a un’offerta unica che unisce natura, ricerca e cultura scientifica. Un sentito ringraziamento va al numeroso pubblico che ha partecipato con entusiasmo, ai soci dell’Associazione Astrofili Spezzini per l’impegno e la dedizione, e ai partner che hanno contribuito a rendere speciale l’evento: Gelateria Lino, SPM Investigazioni e Rent24Go. Il prossimo appuntamento con gli Astrofili Spezzini sarà sabato 13 settembre a Ponzano Superiore dalle ore 20, per una serata osservativa in una location suggestiva che già lo scorso anno ha visto un’incredibile partecipazione di pubblico”, si legge in una nota.