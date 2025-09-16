“Effort.jl”, l’emulatore che mappa l’Universo con precisione e velocità

Un nuovo strumento digitale promette di rivoluzionare lo studio del cosmo. Effort.jl, un emulatore sviluppato da un team di ricercatori dell’INAF, dell’Università di Parma e dell’Università di Waterloo, è in grado di mappare l’Universo in modo coerente e statisticamente accurato, secondo quanto riportato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Guidato da Marco Bonici, il gruppo ha valutato l’efficienza e la precisione del modello, ideato per accelerare l’analisi dei dati cosmologici. Gli emulatori come Effort.jl non simulano direttamente la fisica, ma replicano le risposte di modelli complessi come l’Eftoflss (Effective Field Theory of Large-Scale Structure), consentendo di stimare rapidamente i parametri chiave della rete cosmica.

Il vantaggio principale è la velocità: operando anche su un normale laptop, Effort.jl produce risultati equivalenti a quelli ottenuti con supercomputer, riducendo tempi e risorse necessarie. L’emulatore integra inoltre la conoscenza sui cambiamenti dei parametri, ottimizzando ulteriormente l’addestramento.

Secondo Bonici, strumenti di questo tipo saranno fondamentali per interpretare i dati dei prossimi grandi esperimenti, come Desi ed Euclid, che promettono di approfondire la comprensione dell’Universo su larga scala. Effort.jl si conferma così un prezioso alleato per cosmologi e astrofisici, rendendo lo studio del cosmo più rapido e accessibile senza sacrificare l’accuratezza scientifica.