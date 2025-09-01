Egitto, investimento da 400 milioni per un nuovo gasdotto: accordo per l’import di gas naturale

MeteoWeb

L’Egitto ha annunciato un investimento di 400 milioni di dollari per finanziare un nuovo gasdotto: l’infrastruttura consentirà al Paese di importare gas naturale da Israele. Secondo quanto riporta il Globes, il progetto rientra in un più ampio accordo da 35 miliardi di dollari e l’intesa è stata firmata con il partner del giacimento israeliano di Leviathan. Il gasdotto si collegherà alla rete israeliana vicino al valico di Nitzana. con l’obiettivo di soddisfare la forte domanda energetica interna dell’Egitto. Il gas israeliano è considerato un’alternativa più economica al GNL.

Le previsioni sulle esportazioni

L’infrastruttura aumenterà la capacità di esportazione di Israele verso l’Egitto. Si prevede un flusso aggiuntivo di circa 6 miliardi di metri cubi all’anno. L’inizio delle forniture è atteso entro il 2028.