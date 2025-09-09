Elba: escursionista disperso sul Monte Capanne, ricerche in corso

Un escursionista di 70 anni risulta disperso sul Monte Capanne, nel territorio di Marciana, all’isola d’Elba. L’uomo non è rientrato da un’escursione nella serata di lunedì 8 settembre, circostanza che ha spinto la moglie, ospite in un albergo della zona, a dare l’allarme attorno alle 19:30. Subito è stata avviata un’ampia operazione di ricerca, coordinata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno, con il coinvolgimento delle squadre di Portoferraio, dei volontari di Campo nell’Elba, dei gruppi Aib e della Protezione Civile.

Nel corso della notte hanno raggiunto l’isola rinforzi specializzati: unità cinofile dei vigili del fuoco e droni Sapr provenienti dai comandi di Grosseto e Siena. Con le prime luci dell’alba l’attività è stata ulteriormente intensificata grazie all’arrivo di altre squadre da Livorno e dal distaccamento di Piombino.

Le ricerche, che si concentrano anche nelle zone più impervie del massiccio montuoso – il più elevato dell’isola – proseguono senza sosta, nella speranza di ritrovare l’escursionista ancora in vita.