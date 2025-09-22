Elicottero si ribalta per maltempo vicino Roma e prende fuoco

Tragedia sfiorata nel pomeriggio vicino Roma. Probabilmente a causa del forte vento, un elicottero privato ha perso il controllo durante le fasi di atterraggio e si è ribaltato, andando a fuoco in una aviosuperficie a Pantano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Fiano Romano e i Vigili del Fuoco di Montelibretti, che hanno spento le fiamme. Non si registrano feriti.

