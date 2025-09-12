Emergenza medica: donna trasferita d’urgenza con un volo dell’Aeronautica Militare

Si è da poco concluso il trasporto sanitario d’urgenza di una donna di circa 40 anni sulla tratta Alghero-Bologna, effettuato con un velivolo G650 dell’Aeronautica Militare. La paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari al Policlinico di Modena. Nello specifico, la donna ha viaggiato all’interno del velivolo costantemente monitorata e assistita da un’equipe medica.

Attività di questo genere, a favore dei cittadini, è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare, dipendente dal Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.

Il trasferimento in ospedale

Effettuate tutte le procedure necessarie al decollo immediato, il velivolo è si è alzato in volo dall’aeroporto di Ciampino intorno alle 15 di questo pomeriggio, atterrando ad Alghero dopo circa un’ora. Qui la paziente è stata subito imbarcata sul G650 per il trasporto d’urgenza alla volta dell’aeroporto di Bologna, dove un’ambulanza l’attendeva per favorire il successivo ricovero nell’ospedale modenese.

Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

“I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia”, si legge in una nota.