Emilio Fede in condizioni critiche: l’ex volto del Tg4 assistito dalle figlie

Emilio Fede, l’ex direttore del Tg4, 94 anni, è in condizioni critiche alla Residenza San Fedele di Segrate, centro alle porte di Milano. Con lui sarebbero presenti le due figlie Simona e Sveva. Fede si trovava in questa residenza da pochi giorni, dopo una permanenza più lunga in un’altra struttura. E’ quanto riporta l’Ansa.