ENEA a Dronitaly con droni sottomarini, sensori hi-tech e scuola di volo

Droni sottomarini dotati di sensori innovativi, bracci robotici e nasi elettronici per il monitoraggio ambientale, marino, nucleare e per il trasporto di materiali sensibili[1] e di radiofarmaci; sistemi avanzati di telecomunicazione[2]; un’accademia di volo tra le più grandi in Italia. È quanto ENEA presenta all’evento “Droni, ricerca avanzata e imprese: l’innovazione al servizio della Pubblica Amministrazione”, in programma martedì 16 settembre presso il Centro Ricerche ENEA Brasimone (Bologna). L’appuntamento è promosso da Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ENEA, Assorpas e BolognaFiere Water&Energy-BFWE, e si svolge nell’ambito di Dronitaly, la principale manifestazione italiana dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto.

“L’evento rappresenta un’occasione strategica per valorizzare il ruolo delle tecnologie avanzate, come i droni e i sistemi IoT, al servizio della Pubblica Amministrazione”, dichiara Giorgio Graditi, Direttore generale ENEA. “La collaborazione tra ricerca, imprese e istituzioni – aggiunge – è fondamentale per affrontare le sfide della sicurezza e del monitoraggio ambientale in modo sempre più efficace, rapido e sostenibile. In questo contesto, ENEA, anche grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, è in prima linea con infrastrutture e competenze uniche in Italia per la formazione, l’addestramento e l’impiego operativo dei droni in scenari critici”.

Trasmesso anche in diretta streaming, l’evento sarà l’occasione per presentare l’ultima frontiera di droni e software al servizio di un settore pubblico più innovativo ed efficiente, promuovendo un dialogo tra le aziende fornitrici di soluzioni tecnologiche e la PA. Al centro dell’incontro, il ruolo delle nuove tecnologie nel garantire maggiore sicurezza e un monitoraggio ambientale più efficace, anche in contesti operativi complessi e rischiosi, rendendo gli interventi più rapidi, economici e sicuri.

“L’impiego di droni e tecnologie robotiche in ambienti complessi come quelli nucleari e marini rappresenta una frontiera strategica per la sicurezza e la sostenibilità”, aggiunge Mariano Tarantino, responsabile della Divisione ENEA Sistemi Nucleari per l’Energia e account manager di EXADRONE. “ENEA è pronta a contribuire a questa trasformazione, mettendo a disposizione competenze uniche per affrontare le sfide operative più critiche, grazie alla sinergia tra innovazione, formazione e infrastrutture avanzate”.

L’evento di Brasimone sarà, inoltre, l’occasione per fare il punto sulle principali tematiche del settore, dalla normativa alle innovazioni tecnologiche, che saranno poi approfondite in occasione dell’11a edizione di Dronitaly, in programma dall’11 al 13 marzo 2026 nel Padiglione EX GAM di BolognaFiere.

[1] Categoria DGR (Dangerous Goods Regulations dell’IATA (International Air Transport Association)

[2] In linea con protocolli sicurezza (SIL – Safety Integrity Level) e cybersecurity (Cyber 4.0)