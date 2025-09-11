ENEA, il direttore generale Giorgio Graditi a Trevi per le Giornate dell’energia e dell’economia circolare

Venerdì 12 settembre alle ore 15, il direttore generale ENEA Giorgio Graditi interviene a Trevi (Perugia) alla IX edizione delle “Giornate dell’energia e dell’economia circolare” nella sessione “Tutto è in rete – Energia, comunità e tecnologia nella nuova transizione”. In corso di svolgimento fino al 13 settembre presso il complesso museale chiesa di San Francesco, l’edizione di quest’anno ha come titolo “Cambia il mondo, tutto cambia. Che fine fa la transizione?” ed è promossa da Globe Italia e WEC Italia, in collaborazione con l’Associazione italiana dei collaboratori parlamentari e l’agenzia di stampa Askanews.

Le “Giornate”vogliono essere uno spazio aperto di confronto tra istituzioni, ricerca, imprese, giovani e operatori dell’informazione per costruire visioni condivise sull’economia verde. Tra gli ospiti della giornata odierna, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.