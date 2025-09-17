ENEA Trisaia celebra la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori con laboratori aperti al pubblico

In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 16 alle 22, il Centro ENEA di Trisaia (Matera) apre le porte al pubblico con tre percorsi tematici per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca e alle professioni scientifiche. Ci si potrà ‘sedere’ a una tavola speciale dove i ricercatori presenteranno un menù a base di prodotti alimentari ad alto contenuto proteico; si potrà scoprire l’affascinante mondo dei microbi buoni per l’uomo e l’ambiente; estrarre fluidi supercritici; imparare a sequenziare il DNA; sapere di più su materiali innovativi; comprendere come si producono biocarburanti.