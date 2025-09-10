Energia, Baker Hughes investe 300 milioni in impianti Italia: cosa prevede il piano

Baker Hughes, azienda globale di tecnologia a servizio dell’energia e dell’industria, ha annunciato oggi, nell’ambito della fiera Gastech in corso a Milano, un piano di investimenti di circa 300 milioni di euro nei propri stabilimenti e impianti esistenti in Italia nei prossimi cinque anni, per contribuire a soddisfare la crescente domanda di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia sicura, affidabile e sempre più sostenibile a sostegno dei progetti globali in cui l’azienda è coinvolta.

Con il fabbisogno energetico in continua crescita a livello globale, spinto dall’aumento della popolazione mondiale e dalla domanda guidata anche da settori come AI e data centers, il piano di investimenti multiregionale – tra i più grandi annunciati da Baker Hughes in Italia negli ultimi anni – è volto a rafforzare l’infrastruttura produttiva esistente dell’azienda, con lo scopo di espanderne la capacità manifatturiera complessiva per supportare i propri clienti a livello globale e accelerare ulteriormente lo sviluppo di tecnologie fondamentali per l’espansione e la transizione energetica, quali turbine, compressori e pompe per varie applicazioni, compresi data centers, gas naturale liquefatto, geotermia, cattura e stoccaggio della CO2 e idrogeno.

Cosa prevede il piano

Il piano annunciato oggi – che prevede circa 300 nuovi posti di lavoro altamente specializzati in Italia, principalmente negli ambiti della produzione e della ricerca e sviluppo – coinvolgerà la quasi totalità degli stabilimenti italiani di Baker Hughes afferenti al business di Industrial & Energy Technology (Iet), che già operano secondo un modello integrato e sinergico. “Siamo molto soddisfatti di annunciare questo importante investimento nelle nostre sedi italiane. Aiutare i nostri clienti a rispondere alla crescente richiesta di energia sostenibile, accessibile e affidabile in tutto il mondo è al centro della missione di Baker Hughes. Siamo molto lieti di annunciare questo importante investimento nelle nostre sedi italiane per garantire che i nostri clienti globali possano continuare a soddisfare la crescente domanda energetica” ha dichiarato il presidente e Ceo di Baker Hughes, Lorenzo Simonelli.

“Con questa capacità addizionale, saremo in grado di accelerare ulteriormente lo sviluppo e la consegna di tecnologie chiave per contribuire a garantire che l’energia sia accessibile, sicura e sostenibile nel lungo periodo”. “Questo piano di investimenti non solo rafforza la nostra capacità produttiva e crea posti di lavoro di qualità, ma ribadisce il ruolo strategico fondamentale dei nostri stabilimenti e delle nostre persone nel fornire le soluzioni tecnologiche avanzate che lo scenario energetico richiede” ha aggiunto Alessandro Bresciani, Senior Vice President Energy Equipment di Baker Hughes. “Siamo orgogliosi di continuare a investire e crescere qui in Italia, contribuendo allo sviluppo del Paese e rispondendo alle sfide energetiche mondiali di oggi e di domani”.