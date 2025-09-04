Energia dalle onde: a Los Angeles il mare diventa fonte di elettricità

MeteoWeb

Nel porto di Los Angeles un’innovativa installazione sperimentale trasforma il movimento delle onde in energia elettrica. Galleggianti metallici blu, collegati a pistoni idraulici, si muovono come tasti di un pianoforte, spingendo un fluido che, attraverso turbine, genera corrente. Il progetto, sviluppato dalla startup israeliana Eco Wave Power, potrebbe coprire l’intero molo di 13 km e produrre energia per circa 60mila abitazioni.

L’energia delle onde è una risorsa rinnovabile stabile, meno soggetta alle fluttuazioni di vento e sole. Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, il potenziale lungo la costa occidentale americana potrebbe alimentare 130 milioni di case. Tuttavia, lo sviluppo commerciale dell’energia marina è stato ostacolato dalle difficoltà tecniche: dispositivi offshore costosi e fragili hanno spesso fallito. La soluzione di Eco Wave Power, con galleggianti retrattili fissati al molo, riduce i rischi e facilita la manutenzione.

Il modello richiede però infrastrutture costiere lunghe, rendendo l’applicazione su larga scala complessa. Nonostante ciò, installazioni pilota in Israele, Portogallo, Taiwan e India dimostrano il potenziale del sistema. L’obiettivo è raggiungere progetti da 20 megawatt, competitivi con l’eolico, senza impatti ambientali significativi.