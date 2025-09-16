Energia e criptovalute: Ursula von der Leyen annuncia il 19° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia dopo il colloquio con Trump

“Ho avuto una buona conversazione con il presidente degli Stati Uniti” Donald Trump “sul rafforzamento dei nostri sforzi congiunti per aumentare la pressione economica sulla Russia attraverso ulteriori misure. La Commissione presenterà presto il suo 19° pacchetto di sanzioni, che riguarderà criptovalute, banche ed energia. L’economia di guerra russa, sostenuta dai proventi dei combustibili fossili, sta finanziando il bagno di sangue in Ucraina. Per porvi fine, la Commissione proporrà di accelerare l’eliminazione graduale delle importazioni di combustibili fossili russi”. Lo ha scritto su X il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.