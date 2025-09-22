Energia, il Ministro Urso svela le richieste dell’Italia all’Europa e i progetti per il futuro

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione di Cersaie del “Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno” (Bologna), parla del caro energia dell’ultimo anno in europea “è un problema europeo che si riflette anche sul nostro sistema produttivo. E’ per questo che abbiamo chiesto all’Europa un mercato unico dell’energia, la possibilità di disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’elettricità“

“C’è tanto ancora da fare, abbiamo ripreso la strada che ci porterà a produrre energia nucleare nel nostro Paese accanto alle energie rinnovabili. E’ l’unica fonte che può darci un costo basso e stabile nel tempo e soprattutto a garantire l’autonomia strategica nazionale ed europea nel campo energetico“, ha aggiunto.