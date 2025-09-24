Energia, Pichetto: “il gas è ancora una garanzia per il futuro”

“Dobbiamo andare avanti in questo momento con la continuità del gas, il gas è la garanzia di avere energia gestibile, perché il fotovoltaico c’è quando c’è il sole, l’eolico quando c’è il vento. La Spagna qualcosa ci dice, anche se la nostra rete è diversa, ma il punto di garanzia è il gas”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a una conferenza sul futuro dell’energia in corso oggi a Roma. “Non lo è il carbone escluso per la Sardegna, che non ha alternativa in questo momento. Per una ragione di prezzo, la produzione di energia col gas costa metà che non produrla col carbone. Pertanto il gas è la fonte di accompagnamento per i prossimi decenni, in un mix con le rinnovabili e dalla metà del prossimo decennio con il nucleare”, ha concluso.