Eolico galleggiante in Norvegia: l’esito della prima asta

La prima gara d’appalto per la costruzione di parchi eolici offshore commerciali galleggianti in Norvegia ha attirato offerte da due consorzi. Lo ha affermato il Ministero dell’energia. I candidati erano un gruppo composto da Equinor e Vaargronn di Eni, e un altro composto da Deep Wind Offshore Norvegia AS ed EDF Renouvelables International. A maggio la Norvegia ha un allegato delle offerte per i diritti di sviluppo di progetti fino a 500 MW presso il sito di Utsira Nord, al largo della costa sud-occidentale. Il Paese, importante produttore di petrolio e gas, sta cercando di aumentare notevolmente la sua produzione di energia rinnovabile nei prossimi decenni per soddisfare il previsto aumento della domanda, dovuto alla decarbonizzazione delle attività di un numero sempre maggiore di industrie.

La parole del ministro dell’energia

“L’eolico offshore è una delle aree prioritarie del governo per garantire Energia sufficiente negli anni a venire”, ha dichiarato il ministro dell’energia, Terje Aasland. Il governo ora valuterà le domande e prevede di annunciare se soddisfano i criteri di stabilità nella prima metà del 2026. Successivamente, i partecipanti selezionati avranno due anni per lavorare ai progetti, prima di competere in un’asta per i sussidi nel 2028-2029, che saranno erogati come sovvenzione diretta ad un solo offerente aggiudicatario.

Siri Espedal Kindrem, responsabile della divisione norvegese di Equinor per le energie rinnovabili, ha dichiarato che non vi è ancora alcun impegno finanziario da parte dei partner del consorzio della società e che la redditività resta un prerequisito fondamentale per la realizzazione del progetto. La Norvegia ha accettato di limitare i sussidi totali per Utsira Nord a 35 miliardi di corone norvegesi (2,90 miliardi di euro), riflettendo la relativa immaturità della tecnologia.

Le turbine eoliche galleggianti sono particolarmente adatte per profondità maggiori, dove non è possibile fissare le fondamenta al fondale marino. La Norvegia ha ottenuto la prima licenza per un parco eolico offshore con base fissa nel 2024 ma, quando annuncerà le prossime gare d’appalto, si concentrerà esclusivamente sullo sviluppo di parchi eolici galleggianti. Il governo si è posto inoltre l’obiettivo di assegnare aree per un totale di 30 GW di sviluppo eolico offshore entro il 2040.