ERC Starting Grant: dall’UE 761 milioni di euro a 478 giovani ricercatori

Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha assegnato 761 milioni di euro a 478 giovani ricercatori tramite gli Starting Grant, dedicati a sostenere scienziati all’inizio della carriera. L’Italia è 7ª in classifica con 30 progetti finanziati, mentre sul podio ci sono Germania (99), Regno Unito (60) e Paesi Bassi (44). Gli italiani premiati sono però 55, secondi dopo i tedeschi (87). Il bando degli Starting Grant ha attirato 3.928 proposte, segnando un aumento del 13% rispetto a quello dello scorso anno. Poco più del 12% delle proposte sarà finanziato.

Uno Starting Grant ammonta a 1,5 milioni di euro per un periodo massimo di 5 anni. Possono essere stanziati però fondi aggiuntivi per coprire i costi relativi al trasferimento da un Paese al di fuori dell’UE o Paesi associati, all’acquisto di attrezzature di grandi dimensioni o all’accesso a grandi strutture, o a costi significativi relativi alla sperimentazione e al lavoro sul campo. E poi c’è l’indotto generato: si stima che questa tornata di sovvenzioni creerà circa 3mila posti di lavoro nei team dei nuovi beneficiari.