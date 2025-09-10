ESA Open Day all’ESRIN: il 26 settembre porte aperte al centro di osservazione della Terra

L’Agenzia Spaziale Europea, centro dedicato ai programmi di Osservazione della Terra, accoglierà il pubblico il 26 settembre 2025 in occasione del tradizionale Open Day dell’ESRIN. L’iniziativa coincide con la Notte Europea dei Ricercatori, promossa dalla Commissione Europea per avvicinare cittadini di tutte le età al mondo della ricerca scientifica e valorizzarne l’impatto sulla vita quotidiana.

L’evento prevede laboratori didattici per bambini, visite guidate, osservazioni astronomiche e attività interattive, con il coinvolgimento di scienziati, comunicatori ed esperti ESA. L’obiettivo è raccontare il lavoro svolto dall’Agenzia, dalle tecnologie per la salvaguardia del pianeta alle missioni spaziali dedicate all’esplorazione dell’Universo.

La partecipazione è gratuita per tutti ma è necessaria la registrazione, aperta dal 15 settembre. È possibile scegliere tra due fasce orarie, una pomeridiana e una serale. Tutti i dettagli, insieme al programma completo e al modulo di iscrizione, sono disponibili sul sito ufficiale dell’ESRIN Open Day 2025 e sui canali social di ESA Italia.