ESA sceglie WIVERN come nuova missione Earth Explorer: rivoluzione nello studio dei venti nelle nubi

Dopo una meticolosa preparazione e una rigorosa valutazione, gli Stati membri dell’ESA hanno selezionato WIVERN come undicesima missione Earth Explorer da implementare tramite il prestigioso programma FutureEO dell’agenzia. Il viaggio è iniziato nel 2020, quando l’ESA ha lanciato un bando per nuove missioni audaci che potessero spingere i confini delle scienze della Terra e della tecnologia satellitare. Delle 15 proposte, quattro sono state successivamente selezionate per uno studio approfondito. Nel 2023, la rosa dei candidati è stata ulteriormente ristretta a due: WIVERN e CAIRT.

In seguito alla pubblicazione di un rapporto dettagliato per ciascuna missione e durante un’approfondita riunione di consultazione con gli utenti a luglio, entrambi i concetti di missione sono stati esaminati attentamente dalla comunità scientifica e dal Comitato consultivo per l’osservazione della Terra (ACEO) dell’ESA. Sulla base della loro valutazione, l’ACEO ha raccomandato che WIVERN fosse selezionato per l’implementazione come Earth Explorer 11.

WIVERN come nuovo Earth Explorer

Oggi, il Consiglio del programma di osservazione della Terra dell’ESA ha confermato tale decisione, selezionando formalmente WIVERN come prossimo Earth Explorer. WIVERN, acronimo di “Wind Velocity Radar Nephoscope”, fornirà le prime misurazioni del vento all’interno delle nubi, insieme a informazioni sulla struttura interna delle stesse, colmando una lacuna significativa nel sistema di osservazione satellitare globale. Fornirà inoltre profili di goccioline d’acqua nelle nubi, pioggia, neve e acqua ghiacciata.

Dotata di un radar Doppler a doppia polarizzazione, scansione conica, da 94 GHz con una banda di 800 km, la missione promette di migliorare le previsioni di condizioni meteorologiche avverse e di fornire nuove informazioni sulle tempeste più violente. Contribuirà inoltre alla registrazione climatica dei profili di nubi e precipitazioni.

Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, ha dichiarato: “dopo un rigoroso processo di selezione, siamo entusiasti di dare il benvenuto a WIVERN nella famiglia Earth Explorer e non vediamo l’ora di vedere la scienza rivoluzionaria che produrrà. Le missioni Earth Explorer hanno costantemente superato le aspettative, utilizzando tecnologie all’avanguardia per fornire informazioni vitali sul nostro pianeta, dalle dinamiche climatiche allo scioglimento dei ghiacci e alla gravità”.

“Sia i concetti WIVERN che CAIRT incarnano l’eccellenza scientifica e desidero ringraziare tutti i team che hanno lavorato instancabilmente per svilupparli. Il loro straordinario impegno ha reso il processo di raccomandazione di ACEO particolarmente impegnativo”.

CAIRT, acronimo di changing-atmosphere infrared tomography, avrebbe fornito le misurazioni necessarie per apportare un cambiamento radicale nella comprensione dei legami tra cambiamento climatico, chimica atmosferica e dinamiche nell’intervallo di altitudine compreso tra circa 5 e 115 km.

“In definitiva, WIVERN ha offerto la più ampia gamma di applicazioni scientifiche e sociali, che spaziano dall’atmosfera all’oceano e al ghiaccio, mentre la sua copertura eccezionalmente ampia ha promesso una copertura quasi giornaliera di vaste aree della superficie terrestre”, ha osservato Rune Floberghagen, responsabile del dipartimento Azione per il clima, sostenibilità e scienza dell’ESA.

Il Professor René Forsberg, Presidente di ACEO, ha aggiunto: “è stata davvero una decisione molto difficile. Gli obiettivi scientifici del CAIRT sono tempestivi e importanti, e affrontano importanti incognite con importanti benefici anche per la società. Pur raccomandando WIVERN come Earth Explorer 11, incoraggiamo vivamente il proseguimento degli studi scientifici e delle campagne sul campo per il CAIRT, per tenere aperta la porta a possibili implementazioni future”.