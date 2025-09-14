Esce per funghi e viene trovato morto nel Napoletano: forse assalito dagli animali

Tragedia nella serata di ieri, sabato 13 settembre, ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Un uomo di 78 anni era uscito di casa per andare a raccogliere funghi in un terreno non lontano dalla sua abitazione. Non vendendolo rientrare, il figlio è andato a cercarlo e lo ha trovato riverso a terra con delle ferite sul corpo compatibili con dei morsi di animali. I soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia e la procura ha disposto l’autopsia: si dovrà accertare, infatti, se la morte è stata causata dall’aggressione o se l’uomo sia deceduto prima per un improvviso malore e successivamente attaccato dagli animali, probabilmente dei cani randagi o dei cinghiali. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano.