Escursionista cade da parete rocciosa: 30enne trasportato in elisoccorso

Un 30enne soccorso con l’elisoccorso dopo una caduta nella palestra di roccia di Vecchiano: il casco ha evitato conseguenze peggiori

Un uomo di 30 anni è rimasto ferito dopo una caduta da circa cinque metri mentre si trovava in escursione nella zona della palestra di roccia di Avane, nel comune di Vecchiano (Pisa). Il giovane, precipitato in un’area particolarmente impervia, ha riportato diversi traumi, ma è rimasto cosciente dopo l’impatto. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il casco che indossava ha svolto un ruolo fondamentale nel limitare la gravità delle lesioni.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Data la difficoltà di accesso all’area, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3, che ha provveduto al recupero del ferito tramite verricello e al successivo trasporto all’ospedale di Cisanello, a Pisa. L’uomo ha riportato un politrauma con lesioni al torace, al rachide e all’addome. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

