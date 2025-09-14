Escursionista cade sulla Pietra di Bismantova: grave una donna

E’ caduta mentre arrampicava sulla Pietra di Bismantova, nel Reggiano, scivolando per circa quattro metri e riportando un grave trauma toracico. Protagonista della vicenda una donna triestina recuperata dagli uomini Saer, il Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna e condotta in codice rosso, in elicottero, all’Ospedale Maggiore di Parma. L’escursionista, spiegano dal Saer, stava salendo il primo ‘tiro’ della celebre via Pincelli quando è scivolata cadendo violentemente a terra.

I soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto i tecnici del Soccorso Alpino, tra cui un medico: la donna è stata stabilizzata, posizionata su barella e calata con le corde fino al sentiero dove con la portantina è stata trasportata all’ambulanza di Castelnovo nè Monti. Successivamente è stata portata in piazzola dell’elisoccorso dove è atterrato EliParma che la ha trasportata all’ospedale parmigiano.