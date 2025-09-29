Escursionisti in difficoltà, intervento sul Monte Circeo

Nella tarda serata di ieri, il CNSAS Lazio è intervenuto sul Monte Circeo per soccorrere 2 escursionisti in difficoltà. La ragazza di 21 anni è scivolata sul sentiero della direttissima, riportando traumi agli arti inferiori, mentre il compagno di 23 anni è rimasto illeso. Una squadra di terra composta da tecnici del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco ha raggiunto i giovani, stabilizzato la ragazza e preparato il punto per il recupero aereo. L’Aeronautica Militare, con un elicottero dell’85° Centro SAR, ha recuperato la ragazza mediante verricello intorno alle 23, mentre il compagno è stato accompagnato alle auto.