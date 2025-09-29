Escursionisti in difficoltà, intervento sul Monte Circeo

Intervento sul Monte Circeo nella tarda serata di ieri, lungo il sentiero della direttissima

soccorso alpino generica

Nella tarda serata di ieri, il CNSAS Lazio è intervenuto sul Monte Circeo per soccorrere 2 escursionisti in difficoltà. La ragazza di 21 anni è scivolata sul sentiero della direttissima, riportando traumi agli arti inferiori, mentre il compagno di 23 anni è rimasto illeso. Una squadra di terra composta da tecnici del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco ha raggiunto i giovani, stabilizzato la ragazza e preparato il punto per il recupero aereo. L’Aeronautica Militare, con un elicottero dell’85° Centro SAR, ha recuperato la ragazza mediante verricello intorno alle 23, mentre il compagno è stato accompagnato alle auto.

