Esodo estivo, le partenze “intelligenti” hanno alleggerito il traffico

Sulle strade e autostrade della rete ANAS l’esodo estivo si è concluso con circa 330 milioni di veicoli in transito tra il 25 luglio e il 7 settembre. Nel pomeriggio e nella serata di oggi sono attesi gli ultimi rientri, in concomitanza con la prossima riapertura delle scuole. Il traffico, nei mesi estivi, non si è concentrato solo nei fine settimana: 2 spostamenti su 3 sono avvenuti nei giorni feriali, con un primo picco già nell’ultimo weekend di luglio. Le partenze distribuite nei giorni infrasettimanali hanno contribuito a ridurre la pressione sulla rete, confermando l’efficacia del sistema dei bollini.

Anche negli ultimi giorni si è registrata un’intensa mobilità, legata sia ai rientri dalle vacanze sia agli spostamenti locali. Rispetto alla prima settimana di settembre 2024, la mobilità complessiva sulla rete ANAS ha segnato un incremento medio del 2%, con un +3,3% sulla viabilità turistica diretta verso le località marittime.

Nell’ultima settimana, invece, si è osservata una crescita del traffico “metropolitano” (+7,8%) e un calo di quello “turistico mare” (-6,6%). In particolare, si segnalano ulteriori aumenti sulla A90 Grande Raccordo Anulare e sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga.