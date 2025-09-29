Esonda il Lambro: domani l’esercitazione di protezione civile a Milano

Esercitazione di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa domani, martedì 30 settembre, a Milano in diverse zone del Lambro soggette a esondazione in caso di maltempo e presso l’ex Caserma Cadorna di Legnano. Previsti “alcuni scenari realistici – spiega Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche e Protezione Civile – per migliorare la capacità di intervento, le tempistiche e il coordinamento delle attività”.

Gli scenari di intervento simuleranno un allagamento al quartiere Ponte Lambro, in via Vittorini, con pompe idrovore e barriere mobili. In via Feltre sarà simulato un incidente stradale con feriti in prossimità della nuova oasi naturale, mentre al Parco Lambro è prevista l’evacuazione della Comunità con il soccorso a una persona in area allagata rimasta bloccata e infortunata. A Legnano, infine, sarà simulato l’abbattimento di alcuni alberi.

Alle attività partecipano anche il Gruppo comunale volontari della Protezione Civile, la Polizia locale per la gestione della viabilità e l’eventuale supporto di un drone e le Guardie ecologiche volontari (GEV) del Comune di Milano.