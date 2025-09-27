Esondazione del Seveso: chieste risposte straordinarie e un’accelerazione sul piano delle vasche di laminazione

Di fronte a “eventi straordinari”, come l’esondazione del Seveso di lunedì, servono “risposte straordinarie”. Lo scrive su Facebook l’assessore a Opere pubbliche, cura del territorio e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, che chiede a Regione Lombardia “un tavolo permanente, un’accelerazione concreta e un aggiornamento del piano” delle vasche di laminazione. Quello che si è verificato lunedì 22 settembre – dice Granelli citando Arpa Lombardia – è un “evento estremamente raro”, con il Seveso che a Paderno Dugnano “è arrivato a quota 4,04 metri, un metro in più di quanto era accaduto nell’esondazione storica del novembre 2014, e in via Ornato all’incrocio con via Aldo Moro è arrivato a 4,92 metri. I livelli più alti mai registrati”.

La situazione

Per le strade di Milano l’esondazione è durata nove ore, meno delle 16 del 2014. Questo perché – spiega l’assessore – “questa volta, il sistema delle vasche ha trattenuto circa 1,2 milioni di metri cubi di acqua, ma purtroppo non è bastato, e siamo di fronte a danni ingenti per i cittadini e le imprese, per le amministrazioni comunali, per Milano e gli altri Comuni, ingenti spese per pulire le strade. Solo a Milano siamo al quinto giorno dove sono in azione giorno e notte quaranta squadre e mezzi”.

Granelli per questo chiede che “il piano delle quattro vasche, che può trattenere quasi 4 milioni di metri cubi d’acqua, venga completato e al più presto”. Il piano – sottolinea – “fu siglato nel 2015, affidato al presidente della Regione Lombardia e finanziato con 112 milioni del governo, 20 milioni del Comune di Milano, 10 milioni di Regione Lombardia. Dopo dieci anni è compiuto solo in parte. Va completato subito, superando ogni lentezza e resistenza, e se i soldi non bastano, andiamo subito a Roma a chiederne altri”. Da Regione “attendiamo risposte concrete e un deciso cambio di passo. Noi non intendiamo lasciare soli i cittadini dei nostri quartieri, per loro abbiamo fatto una vasca, e ora non possiamo fermarci”, conclude.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.