Esplode autocisterna a Città del Messico, 3 morti e 70 feriti

Il bilancio dell’esplosione di un’autocisterna carica di gas sotto un cavalcavia dell’autostrada di Città del Messico è di 3 morti e 70 feriti. Tra i feriti, alcuni hanno riportato ustioni su tutto il corpo, mentre altri sono rimasti sulla strada in attesa dei soccorsi con vestiti lacerati e segni di ustioni. Il sindaco della capitale, Clara Brugada, ha annunciato che i pubblici ministeri stanno conducendo indagini sull’incidente. Secondo le prime ipotesi, l’autocisterna sarebbe esplosa dopo essersi ribaltata sull’autostrada, prendendo poi fuoco.