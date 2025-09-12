Esplosione a Città del Messico, il bilancio sale a 9 morti

Il bilancio dell’esplosione di un camion cisterna carico di gas a Iztapalapa, nella parte orientale di Città del Messico, è salito ad almeno 9 morti e decine di feriti, secondo quanto comunicato dalla segreteria alla Salute della capitale. Attualmente, 55 persone sono ricoverate in ospedale, mentre 22 sono già state dimesse. Il sindaco Clara Brugada ha spiegato che l’esplosione ha provocato un’onda d’urto che ha investito i veicoli nelle vicinanze. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’incidente e accertare le condizioni del conducente, tra i feriti. Il camion, che trasportava 49.500 litri di gas, si è ribaltato per ragioni ancora da chiarire nella zona di Puente de la Concordia.