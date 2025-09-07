Esplosione a Pancole, ferito un anziano nei locali della Pro Loco di Scansano: le notizie sulle cause

Una persona è rimasta ferita nell’esplosione stamani a Pancole. frazione di Scansano (Grosseto), nei locali della Pro loco di proprietà del Comune, a seguito di un’esplosione potenziale riconducibile a una fuga di gas. Due le persone, si spiega, che sono rimaste ferite. E’ quanto si è appreso in serata. Il ferito, un ottantenne, secondo quanto appreso non sarebbe in gravi condizioni. Da quanto ricostruito l’esplosione si è verificata dopo che l’anziano, residente della Pro loco, avrebbe acceso un forno per poi allontanarsi.