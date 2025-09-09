Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Napoli: il bilancio

Una forte esplosione si è registrata in una fabbrica di fuochi d’artificio nel quartiere Pianura, alla periferia di Napoli. Fonti qualificate smentiscono che lo scoppio in una fabbrica di fuochi d’artificio alla periferia di Napoli abbia provocato una vittima e due feriti, come invece si era appreso da un operatore presente sul posto. “Al momento non ci sono feriti né tra i dipendenti né tra i vigili del fuoco”, si precisa. Si sarebbe trattato di una errata informazione diffusa nella concitazione delle operazioni: lo scoppio ha provocato un incendio che si è esteso a una abitazione nei pressi della fabbrica e alla vegetazione circostante. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.

Il boato dello scoppio è stato udito in una vasta area del quartiere, suscitando paura e facendo scendere in strada decine di persone. Un’alta colonna di fumo si è levata dal luogo dell’esplosione. Quando già i mezzi di soccorso erano sul posto per lo spegnimento si è verificato un secondo scoppio, la cui onda d’urto ha coinvolto due vigili del fuoco. E’ stata chiamata un’ambulanza per un eventuale ricovero, ma secondo quanto si apprende i due sono in buone condizioni.