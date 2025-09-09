Esplosione Napoli, il bilancio dalla prefettura sui feriti: ci sono carabinieri e vigili del fuoco

Due carabinieri e tre vigili del fuoco leggermente feriti, dieci persone evacuate dalle proprie abitazioni e due donne e un bambino tratti in salvo dai vigili del fuoco da una casa incendiata a seguito del propagarsi delle fiamme. E’ il bilancio, reso noto dalla prefettura di Napoli, dell’esplosione verificatasi intorno alle 16 in una fabbrica di fuochi d’artificio a Pianura. La fabbrica era regolarmente autorizzata e non si conoscono ancora le cause dello scoppio, che non ha causato vittime. Il bilancio è emerso dalla riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, con la partecipazione della Protezione Civile regionale, del Presidente della IX Municipalità, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Comune di Napoli, dell’ ASL Napoli 1 Centro e del 118.

Le azioni

I Vigili del Fuoco sono impegnati con 6 squadre nello spegnimento dell’incendio che si è esteso all’adiacente collina dei Camaldoli. Sul posto sono in azione anche un elicottero e un Erikson, 3 ambulanze e 2 auto medicalizzate per garantire eventuali soccorsi. Il Prefetto ha espresso il proprio ringraziamento a tutto il personale prontamente intervenuto al verificarsi dell’evento, con competenza e professionalità, scongiurando più gravi conseguenze alle persone ed esprime la propria vicinanza agli operatori rimasti feriti durante le operazioni di soccorso.