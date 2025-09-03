Esportazioni USA di GNL: ad agosto nuovo record storico con 9,33 milioni di tonnellate

MeteoWeb

Le esposizioni statunitensi di GNL ad agosto hanno raggiunto il massimo storico, con l’uscita degli impianti dai programmi di manutenzione programmata e il continuo aumento della produzione dell’impianto Plaquemines di Venture Global. È quanto mostrare i dati preliminari della società finanziaria LSEG. Le esportazioni di agosto hanno totalizzato 9,33 milioni di tonnellate, superando il precedente record mensile stabilito ad aprile di 9,25 milioni di tonnellate e superando i 9,1 milioni di tonnellate esportate a luglio. Plaquemines è il secondo impianto di GNL più grande degli Stati Uniti, con una capacità di 27,2 milioni di tonnellate all’anno (mtpa), e da quando è entrato in funzione, nel dicembre 2024, ha aumentato la produzione ogni mese, contribuendo a far sì che gli USA restassero i maggiori esportatori mondiali di GNL.

Secondo i dati LSEG, ad agosto Plaquemines ha venduto 1,6 milioni di tonnellate, pari al 17% delle esportazioni totali USA. Secondo i documenti normativi, Plaquemines è ancora in costruzione, ma si prevede che a settembre tutti i suoi 18 impianti inizieranno a produrre, aumentando ulteriormente la produzione.

I numeri sui livelli di stoccaggio

I livelli di stoccaggio del gas naturale sono stati inferiori in Europa quest’anno rispetto al 2024, senza la consueta corsa all’accumulo di combustibile prima dell’imminente periodo invernale, poiché le minori importazioni asiatiche creano un margine di manovra per i commercianti ei governi europei. Con un arbitraggio minimo o nullo tra i prezzi del gas europei e asiatici, l’Europa continua ad essere la principale destinazione per le esportazioni di GNL dagli Stati Uniti, con 6,16 milioni di tonnellate, pari al 66% del totale. Questo dato è in aumento rispetto ai 5,25 milioni di tonnellate (al 58%) vendute nel continente a luglio, come mostrano i dati di tracciamento delle navi LSEG.

I prezzi del gas europeo ad agosto sono scesi a 11,13 dollari per milione di unità termiche britanniche (mmBtu) al TTF olandese, rispetto agli 11,56 dollari per mmBtu di luglio. Ad agosto i prezzi del gas sono diminuiti anche in Asia, con il benchmark Giappone-Corea sceso a 11,63 dollari per mmBtu dai 12,18 dollari per mmBtu di luglio. Secondo i dati LSEG, le esportazioni verso l’Asia il mese scorso sono leggermente diminuite, attestandosi a 1,47 milioni di tonnellate, rispetto agli 1,8 milioni di tonnellate di luglio.