Estate 2025, incendi boschivi estremi e inquinamento atmosferico in Europa: i dati Copernicus

I mesi estivi (giugno-luglio-agosto) del 2025 sono stati caratterizzati da un’intensa attività di incendi boschivi in ​​Europa. In particolare, la Penisola Iberica ha registrato incendi estremi durante il mese di agosto. Secondo l’ analisi del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), le emissioni di carbonio totali annuali stimate per l’Unione Europea e il Regno Unito sono, dalla fine di agosto e con la stagione degli incendi ancora attiva, le più alte di qualsiasi anno nel set di dati CAMS, che copre gli ultimi 23 anni. Oltre agli incendi boschivi, incluso il trasporto di fumo a lungo raggio dal Canada, l’inquinamento da ozono e le intrusioni di polvere sahariana hanno contribuito a un’estate molto intensa per quanto riguarda il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico. CAMS ha preparato un’animazione che mostra l’attività degli aerosol durante l’estate, disponibile di seguito.

In base ai dati del dataset GFAS, gli incendi boschivi in ​​Europa nel 2025 hanno rilasciato 12,9 megatonnellate di carbonio, superando il precedente totale annuo più alto di 11,4 megatonnellate di carbonio nel 2003 e le megatonnellate di carbonio del 2017 fino al 15 settembre.

Stagione degli incendi boschivi estremi in Europa

Il principale fattore che ha determinato il significativo aumento delle emissioni dovute agli incendi boschivi in ​​Europa sono stati gli incendi nella Penisola Iberica a metà agosto. Le emissioni totali nella regione, che fino all’inizio di agosto erano state inferiori alla media, hanno subito una drastica variazione in una sola settimana., con le emissioni di incendi provenienti da Spagna e Portogallo che rappresentano circa tre quarti del totale europeo.

Turchia, Cipro e alcuni paesi balcanici hanno registrato incendi significativi all’inizio della stagione. L’attività degli incendi boschivi è proseguita con l’avanzare dell’estate e, di conseguenza, l’Europa sudorientale ha assistito a una delle stagioni di incendi boschivi più attive degli ultimi anni, principalmente a causa di una serie di incendi nei Balcani durante il mese di luglio.

Laurence Rouil, Direttore del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, spiega: “durante l’estate, diverse regioni d’Europa hanno registrato un’intensa attività di incendi boschivi, soprattutto nel sud del continente. Le emissioni derivanti da questi incendi sono state le più elevate di qualsiasi estate negli ultimi 23 anni. Dato il potenziale rischio che queste emissioni rappresentano per la qualità dell’aria a livello locale e transfrontaliero in termini di esposizione a particolato fine e altri inquinanti, è fondamentale continuare a monitorare questi eventi a livello globale e utilizzare i dati risultanti per sviluppare migliori strategie di mitigazione e adattamento”.

Gli altri incendi

Gli incendi boschivi canadesi hanno continuato a bruciare intensamente fino all’inizio di settembre, raggiungendo il secondo livello di emissioni annuali più alto, dopo quello del 2023. L’attività principale degli incendi è stata osservata nella Columbia Britannica, nello Yukon e nei Territori del Nord-Ovest, anziché nelle province di Saskatchewan, Manitoba e Ontario, come nei mesi precedenti. Grandi colonne di fumo provenienti da questi incendi sono state osservate attraversare l’Atlantico all’inizio di agosto, raggiungendo le zone occidentali dell’Europa.

Anche l’estate del 2025 ha visto episodi di trasporto di polvere sahariana insolitamente frequenti e intensi, sia attraverso il Mediterraneo verso l’Europa meridionale, sia attraverso l’Atlantico verso le Americhe, con significative intrusioni di polvere ogni mese.

Un altro tipico rischio per la qualità dell’aria durante l’estate, spesso trascurato, è l’inquinamento da ozono, ben presente durante le frequenti ondate di calore. Le alte temperature, unite agli elevati livelli di radiazione solare, causano un aumento delle concentrazioni di ozono in superficie, con conseguenti effetti sulla qualità dell’aria e quindi sulla salute umana. Le ondate di calore in Europa durante l’estate del 2025 hanno aumentato le concentrazioni di ozono al di sopra dei livelli normativi nella maggior parte del continente. Elevate concentrazioni di ozono sono state osservate piuttosto presto nella stagione a giugno, con altri picchi che coincidono con le grandi ondate di calore a metà giugno, inizio luglio e inizio agosto.