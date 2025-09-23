L’Etna fa registrare un’intensa attività esplosiva sulla sommità dei suoi crateri, con emissione di cenere confinata all’area sommitale. È quanto segnala l’Osservatorio Etneo dell’INGV, sottolineando che, al momento, non si osservano ricadute a bassa quota. In considerazione della situazione, il livello di allerta del Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) è stato elevato ad arancione, indicando potenziali rischi per i voli nella zona circostante.
Etna, attività esplosiva in corso: allerta VONA arancione | FOTO
