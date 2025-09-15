Europa, gli stoccaggi di gas sono pieni all’80%: la situazione in vista del periodo autunno-inverno

Secondo i calcoli dell’agenzia TASS basato sui dati di Gas Infrastructure Europe (GIE), l’Europa ha riempito i suoi impianti di stoccaggio di gas all’80% in vista del periodo autunno-inverno. Allo stesso tempo, le immissioni nette di gas (la differenza tra i volumi di iniezione e di prelievo) negli stoccaggi europei dall’inizio della stagione estiva ammontano a soli 51,5 miliardi di metri cubi circa, sui 61 miliardi di metri cubi necessari per raggiungere il 90% della capacità per il prossimo inverno. Secondo i dati GIE, il 13 settembre le iniezioni di gas negli stoccaggi Ue ammontavano a 295 milioni di metri cubi, mentre i prelievi sono aumentati a 33 mln di mc. Il volume totale di gas negli stoccaggi rappresenta solo il settimo livello più alto per luglio nell’intero periodo di osservazione, attestandosi a 88,4 miliardi di metri cubi.