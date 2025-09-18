Expo 2025 Osaka, ENEA protagonista: focus su fusione nucleare, idrogeno e digitalizzazione per la transizione energetica

Mercoledì 24 settembre a Expo 2025 Osaka, ENEA, in collaborazione con il Commissariato generale per la partecipazione italiana, organizza l’evento dedicato al futuro dell’energia “Fusione nucleare, idrogeno e digitalizzazione per la transizione energetica: esempi virtuosi di collaborazione tra Italia e Giappone” (Padiglione Italia, ore 10). Intervengono per ENEA il direttore generale Giorgio Graditi, la direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Giulia Monteleone e il direttore del Dipartimento Nucleare Alessandro Dodaro.

Gli altri protagonisti

Tra gli altri relatori, oltre al Commissario generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka, Mario Andrea Vattani, il sottosegretario del Ministero degli Affari esteri, Giorgio Silli, l’ingegnere capo del DTT (Divertor Tokamak Test), Gian Mario Polli, e il Ceo di NTT Data Italia, Ludovico Diaz. Inoltre, sempre nel Padiglione Italia, ENEA espone un modello in scala del DTT, l’impianto sperimentale per la fusione nucleare in costruzione a Frascati.