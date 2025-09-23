FAST porta la creatività scientifica alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

FAST, come partner del progetto Co.Science, partecipa alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori con un laboratorio di idee pensato per stimolare la fantasia e la creatività. “Immagina di essere uno scienziato che può decidere cosa studiare, che ricerca vorresti proporre? Vieni a raccontarcela con una frase, un disegno o in qualsiasi altro modo ti rappresenti di più! Ma il divertimento non finisce qui! Hai qualche domanda da fare a tema scientifico alla quale non sai trovare risposta? Ti aiutiamo noi col nostro Muro delle idee, dove potrai scrivere tutto ciò che ti incuriosisce. Ti risponderemo nel corso della giornata attraverso la nostra pagina Instagram!

Nel corso della giornata presenteremo anche il bando 2026 de I Giovani e le Scienze, selezione italiana per il concorso europeo per giovani scienziati e altre prestigiose competizioni a tema scientifico in giro per il mondo!”, si legge in una nota.