Festa degli Orti 2025: due giorni tra natura, arte e sapori dedicati agli alberi

Guarda in alto, tra le fronde, la Festa degli Orti 2025 di Casa Lajolo. Il giardino e l’orto della dimora storica di Piossasco, alle porte di Torino, sabato 13 e domenica 14 settembre ospitano due giorni di iniziative dedicati a “Alberi, una storia vivente”. Quest’anno la Festa – nata per salutare l’estate e apprezzare la bellezza e ricchezza del giardino e dell’orto di settembre – tra libri, talk, passeggiate, laboratori per grandi e piccoli, degustazioni, vuole omaggiare gli alberi e, attraverso le loro voci, l’ambiente. L’idea alla base è che ogni albero è un testimone di storie e di vita, lui stesso è una storia, ha una storia e racconta molte storie: è forte e longevo, estraneo alla fretta, dotato di linguaggi e capacità che ignoriamo, capaci di alleanze e di egoismi.

L’edizione 2025

L’inaugurazione della Festa degli orti, organizzata da Fondazione Casa Lajolo con il patrocinio della Città di Piossasco, è sabato 13 settembre nella Sala Scuderia (ingresso libero con prenotazione): alle 17,30 si apre la mostra di illustrazioni dal libro “I giardini filosofici” di Rossana Bossù, che dialogherà con Fabio Marzano. A seguire, l’aperitivo, a cura di Canone occidentale, con due cocktail a base di vermouth, Milano-Torino (Vermouth Rosso e Bitter) e Vermouth e Tonica (Vermouth e Tonica), e per chi lo desidera, assaggi in purezza.

Domenica 14 settembre è il giorno, innanzitutto, della mostra mercato con aziende e produttori del territorio (orario 10-18): tra le realtà presenti, il Vivaio Fratelli Gramaglia, che ha sede a Collegno, ed è tra i più importanti e prestigiosi in Europa e tratta, dal 1896, piante aromatiche. Poi, I pomodori di Remo, l’Associazione Parco del Nobile, l’Accademia delle arti naturali, l’Associazione Atman, la Libreria55, l’Ambaradan di Serravalle d’Asti, specializzata in arredi per esterno in ferro battuto, gazebi, arredamento e decorazione giardino, Melanie crochet e Le delizie del Dahu. Presente anche l’Associazione Adipa che, per tutto il giorno, metterà a disposizione sacchetti di semi omaggio e un gioco per bambini su semi e piante.

Domenica si curiosa tra gli stand, ma c’è anche la possibilità di prendere parte alle visite guidate alla dimora e al giardino e al tour nell’orto. Durante tutta la giornata, è previsto servizio caffetteria e pranzo con Cubotondo Caffè.

Il programma

Il programma 2025 è ricco. Alle 11, nel boschetto di tassi, Samuele Ratti, arboricoltore e curatore del Rami, Registro degli Alberi Monumentali Italiani, dialoga intorno al tasso monumentale di casa. Alle 12, nell’uliveto, Giovanni Bocchino di Alto Olio racconta come produce olio evo sulle colline sopra Pinerolo, all’interno dell’Azienda agricola Santa Caterina del Monte Uliveto. Prevista anche una degustazione guidata di oli.

Alle 14,30, nel prato libero, passeggiata tra i frutti antichi con Edoardo Santoro dell’associazione Sguardo nel verde, alla scoperta dei sapori di una volta. Poi, alle 15,30, in sala Boschera, Lucia Barabino, scrittrice e fotografa, presenta il suo libro “Storia di un vivaio”, in dialogo con Federico Villare di Adipa e Fabio Marzano. Barabino ha fondato e gestito, per 20 anni, un vivaio di piante tropicali a Torino e di recente ha pubblicato un libro sulla sua esperienza di appassionata cacciatrice di rarità.

Alle 16,30 nel boschetto di tassi incontro-racconto in musica con Alessandro Natella, medico chirurgo agopuntore, appassionato di antropologia medica e musica medicina, mentre alle 17,30 – sotto il cedro deodara – incontro con Cristina Converso, dottore forestale all’Arpa Piemonte e autrice di numerosi volumi sul tema, che racconta, intervistata da Fabio Marzano, i suoi libri “Testimoni silenziosi. Storie di alberi monumentali” e “A radici nude”, entrambi editi da Buendia Books.

Infine, alle 18,30 nell’orto il concerto del duo musicale jazz a cura di Gabriele Cervia, violino, e Federico Mori, contrabbasso, con aperitivo del ristorante Civico22.

I laboratori (compresi nel biglietto di ingresso)

Domenica 14 sarà anche la giornata dei laboratori che affiancheranno incontri e presentazione.

Dalle 11 alle 17, “Meditazioni intorno agli alberi”: nel corso della giornata con gli insegnanti dell’asssociazione Atman – La luce dell’Anima, prove pratiche e approfondimenti sulle tecniche di meditazione. Nella stessa fascia oraria, si può partecipare a “Le api felici di casa”: insieme all’apicoltore Davide Lobue, si va alla scoperta del mondo delle api e si degusta il delizioso prodotto del loro lavoro.

Poi, alle 15, “Come un albero” “con Rossana Bossù, laboratorio artistico per i più piccoli sulle pagine del libro illustrato “Come un albero”, per scoprire insieme i legami tra le esperienze naturali e quelle umane e giocare insieme tra colla, ritagli e colori.

Alle 16 “Di cera in cera” con l’Accademia delle arti naturali, un incontro per avvicinarsi al mondo delle candele artigianali e creare una candela con cera di soia, coloranti naturali e fragranze non tossiche.

Alle 17, infine, “Ali tra le chiome”con l’associazione Artena: accompagnati da una guida escursionistica si andrà alla scoperta del popolo alato del giardino, per imparare a riconoscere, tra canti e versi, i suoi abitanti.

Il sabato l’ingresso è gratuito, la domenica ha un costo di 12 euro, ridotto giovani fino a 25 anni 10 euro, FAI e Abbonamento Musei Torino e Piemonte 2 euro, gratuito bambini sotto i 10 anni. Visite a casa, giardino e orto incluse nel biglietto. Gratuito con Disability Card e riduzione per un accompagnatore. Abbonati Vita in campagna ingresso a 8 euro.

Il programma dettagliato

SABATO 13 SETTEMBRE

Ore 17,30 – Sala Scuderia

Inaugurazione mostra “I giardini filosofici” di Rossana Bossù

In dialogo con Fabio Marzano.

Aperitivo a cura di Canone occidentale con i due cocktail a base di vermouth, Milano-Torino (Vermouth Rosso + Bitter) e Vermouth e Tonica (Vermouth + Tonica).

Ingresso libero con prenotazione.

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Ore 10-18 – Apertura, inaugurazione dell’area espositiva con aziende, produttori, libri tematici, visite guidate alla dimora e al giardino, tour guidati nell’orto.

Ore 11 – nel boschetto di tassi – Samuele Ratti, arboricoltore e curatore del RAMI, Registro degli Alberi Monumentali Italiani, dialoga intorno al Tasso monumentale di casa, con il giornalista Fabio Marzano.

Ore 12- nell’uliveto – Giovanni Bocchino di Alto Olio, l’azienda agricola Santa Caterina del Monte Uliveto (Pinerolo), racconta di sé e dialoga con il giornalista Fabio Marzano. Per concludere, degustazione guidata di oli.

Ore 14,30 – nel prà giardin – passeggiata tra i frutti antichi con Edoardo Santoro dell’associazione Sguardo nel verde, alla scoperta dei sapori di una volta.

Ore 15,30 – sala Boschera – Lucia Barabino, scrittrice e fotografa, presenta il suo libro Storia di un vivaio, in dialogo con Federico Villare, di ADIPA, e Fabio Marzano.

Ore 16,30 – nel boschetto di tassi – Incontro-racconto in musica con Alessandro Natella, medico chirurgo agopuntore, appassionato di antropologia medica e musica medicina.

Ore 17,30 – sotto il Cedro deodara – Cristina Converso racconta i suoi libri Testimoni silenziosi. Storie di alberi monumentali, e A radici nude, Buendia Books edizioni, in dialogo con Fabio Marzano.

Ore 18,30 – nell’orto – Duo musicale jazz a cura di Gabriele Cervia, violino, e Federico Mori, contrabbasso, con aperitivo del ristorante Civico22.

Laboratori (domenica 14)

Ore 11-17

“Meditazioni intorno agli alberi”

Nel corso della giornata con gli insegnanti dell’associazione ATMAN – La luce dell’Anima, prove pratiche e approfondimenti sulle tecniche di meditazione.

Ore 11-17

“Le api felici di casa”

Insieme all’apicoltore Davide Lobue si va alla scoperta del mondo delle api e si degusta il delizioso prodotto del loro lavoro.

Ore 15

“Come un albero” con Rossana Bossù

Laboratorio artistico per i più piccoli sulle pagine del libro illustrato Come un albero, per scoprire insieme i legami tra le esperienze naturali e quelle umane e giocare insieme tra colla, ritagli e colori.

Ore 16

“Di cera in cera” con l’Accademia delle arti naturali.

Un incontro per avvicinarsi al mondo delle candele artigianali e creare una candela con cera di soia, coloranti naturali e fragranze non tossiche.

Ore 17

“Ali tra le chiome” con l’associazione Artena.

Accompagnati da una guida escursionistica si andrà alla scoperta del popolo alato del giardino, per imparare a riconoscere, tra canti e versi, i suoi abitanti.