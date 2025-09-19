Fiamme altissime tra Bari e Modugno: vasto incendio nella periferia sud della città

Un enorme incendio è divampato poco fa tra Bari e Modugno, nella zona della periferia sud del capoluogo pugliese. Le fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno coinvolto una struttura industriale di grandi dimensioni, probabilmente una fabbrica o un impianto produttivo. Dalle prime informazioni, i Vigili del Fuoco sono già in arrivo sul posto con diverse squadre per fronteggiare l’emergenza e cercare di circoscrivere il rogo. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile anche dalle aree limitrofe, creando apprensione tra i residenti della zona. Le forze dell’ordine stanno intervenendo per garantire la sicurezza e gestire la viabilità, mentre si attende l’arrivo di ulteriori mezzi di soccorso.