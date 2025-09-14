Fiamme da una caldaia: bambino di 2 anni ustionato, cinque in ospedale

Un bimbo di 2 anni è rimasto lievemente ustionato per un principio d’incendio di una caldaia sul terrazzo di un’abitazione, al terzo piano di un palazzo in piazzale Castagnara, a Cadoneghe (Pd). L’intervento è in corso dalle 17:45 di oggi pomeriggio. Due adulti e tre minori, tra cui il bambino di due anni, sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del Suem 118 per accertamenti. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione, la squadra del comando di Padova con il supporto dell’autoscala. Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio. Sul posto i carabinieri.