Filippine flagellate dal tifone Bualoi: 4 morti e oltre 70mila evacuati

Con Bualoi, sono 15 i cicloni che hanno colpito le Filippine nel 2025, confermando la vulnerabilità dell’arcipelago

Le Filippine affrontano ancora una volta la furia del Pacifico. Dopo il devastante passaggio del tifone Ragasa, che nei giorni scorsi ha provocato almeno 25 vittime tra il Nord dell’arcipelago e Taiwan, un nuovo ciclone tropicale ha colpito la regione. Si tratta della tempesta Bualoi, localmente ribattezzata Opong, che nella notte tra giovedì e venerdì ora locale ha toccato terra nella città di San Policarpo, nella provincia orientale di Eastern Samar, con venti sostenuti fino a 110 km/h e piogge torrenziali.

Vittime e danni

Il bilancio provvisorio è di 4 morti nella provincia di Masbate: 3 persone colpite da alberi caduti, crolli e detriti, e una colpita da un fulmine durante un temporale. Oltre 73mila abitanti di Eastern Samar e Northern Samar sono stati costretti a rifugiarsi nei centri di evacuazione predisposti dalle autorità.

Le piogge hanno causato allagamenti e due frane minori, mentre vaste aree sono rimaste senza elettricità. Molte strade sono impraticabili e ciò ostacola l’arrivo di cibo e medicinali, ha riportato il governatore di Masbate, Ricardo Kho.

Un ciclone in movimento

Secondo l’Agenzia meteorologica filippina, la tempesta, che possiede un’ampia fascia di pioggia e vento di circa 450 km, si sta muovendo verso Nord/Ovest e potrebbe attraversare le province costiere a Sud di Manila. Successivamente entrerà nel Mar Cinese Meridionale, con la possibilità di rafforzarsi nuovamente fino a diventare un tifone diretto verso il Vietnam.

Con Bualoi, sono 15 i cicloni che hanno colpito le Filippine nel 2025, confermando la vulnerabilità dell’arcipelago, situato in una delle aree più esposte del pianeta.

