Filippine in allerta per “Ragasa”, potrebbe diventare un super tifone

Il tifone Ragasa potrebbe passare vicino o toccare terra sulle isole Batanes o Babuyan, sulla punta settentrionale di Luzon

tifone ragasa filippine

Secondo l’ufficio meteorologico filippino, il tifone Ragasa potrebbe trasformarsi in un super tifone nelle prossime ore, avvicinandosi alla parte settentrionale dell’isola principale di Luzon, minacciando i raccolti di riso e mais. L’occhio del tifone, noto localmente come Nando, si trovava a 610 km a Est della città di Tuguegarao, a Cagayan, secondo un aggiornamento dell’agenzia meteorologica nazionale Pagasa, diffuso alle 5 del mattino ora locale. Secondo l’agenzia, il tifone fa registrare venti massimi sostenuti di 175 km/h. Secondo la classificazione di Pagasa, i super tifoni hanno venti massimi sostenuti di almeno 185 km/h in prossimità del centro.

Lunedì Ragasa potrebbe passare vicino o toccare terra sulle isole Batanes o Babuyan, sulla punta settentrionale di Luzon. L’ufficio meteorologico ha lanciato l’allarme: c’è un alto rischio di mareggiate con onde altre oltre 3 metri.

